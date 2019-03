Theresa May anunta investitii de peste un miliard de lire sterline pentru orasele pro-Brexit

Despre acest lucru ministrii afirma ca nu reprezinta o mita pentru a obtine sprijin in parlament pentru acordul ei cu UE , relateaza Reuters.Asa-numitul "The Stronger Towns Fund", din care unele detalii au aparut in presa luna trecuta, este vazut de multi drept o parte integranta a eforturilor lui May de a obtine sprijin pentru acordul ei de Brexit de la parlamentarii de opozitie laburisti care reprezinta zone in special din nordul Angliei care au votat puternic in favoarea parasirii UE.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul lunii, iar May, al carui acord de Brexit cu Bruxellesul a fost respins de o larga majoritate in ianuarie, a promis parlamentului ca va avea ocazia sa voteze asupra unui acord revizuit pana la 12 martie.Guvernul a precizat ca fondul va fi indreptat spre locuri care nu au beneficiat in mod echitabil de prosperitatea tarii si va fi folosit pentru crearea de noi locuri de munca, instruirea oamenilor si stimularea activitatii economice."Comunitati din intreaga tara au votat pentru Brexit ca o expresie a dorintei lor de a vedea schimbare; aceasta trebuie sa fie o schimbare in bine, cu mai multe oportunitati si un control mai mare", a precizat May intr-un comunicat."Aceste orase au o mostenire glorioasa, un potential urias si, cu ajutorul adecvat, un viitor stralucit inainte", a adaugat ea.Purtatorul de cuvant pe probleme financiare al Partidului Laburist, John McDonnell, a spus ca fondul este "mita pentru Brexit"."Acest fond pentru orase arata disperarea unui guvern redus la mituirea membrilor parlamentului pentru a vota pentru legislatia sa esentiala si distructiva privind Brexit-ul", a precizat el intr-un comunicat.Cu toate acestea, ministrul pentru comunitati James Brokenshire a spus ca banii care vor fi alocati nu au legatura cu sprijinul pentru acordul de Brexit."Finantarea exista indiferent de rezultat", a declarat el pentru postul de radio BBC cand a fost intrebat daca banii reprezinta o mita. "Evident, vrem sa vedem un acord votat. Dar nu, nu exista nicio conditionalitate in acest sens", a adaugat el.Un miliard de lire sterline a fost deja alocat, peste jumatate din aceasta suma ajungand la orase din nordul Angliei. Alte 600 de milioane de lire sterline vor fi disponibile p ...citeste mai departe despre " Theresa May anunta investitii de peste un miliard de lire sterline pentru orasele pro-Brexit " pe Ziare.com