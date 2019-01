Presa scrie ca data votului va fi amanata din nou, insa premierul britanic a precizat duminica, la BBC, ca acest vot in vederea ratificarii acordului retragerii ar putea avea loc intre 14 si 15 ianuarie, relateaza Euronews."Vom avea un vot (...), dezbaterea incepe saptamana viitoare, iar dezbaterea va continua cealalta saptamana. Insa vom avea un vot. Dar daca acordul nu este adoptat dupa acest vot, ne vom gasi pe un teren necunoscut", a avertizat ea.In afara de disensiunile in Parlament si in cadrul propriei majoritati, opozantii Brexitului reclama un nou referendum, convinsi ca britanicii vor renunta pana la urma sa paraseasca Uniunea Europeana.In fata unei asemenea incertitudini, Londra si statele europene se pregatesc fiecare de scenariul de care se tem toti - o iesire brutala din UE la 29 martie, fara acord."Yes, we are going to hold the vote" Theresa May confirms to #marr that #Brexit meaningful vote will take place in January https://t.co/lwLOnPKoL5 pic.twitter.com/tblxzInFZC- BBC Politics (@BBCPolitics) 6 ianuarie 2019Citeste si:Brexitul a devenit sursa de inspiratie pentru scriitorii britanici. Ce carti au aparutMacron crede ca Acordul pentru Brexit e cel mai bun posibilUn Brexit fara acord ar putea da ceasul inapoi cu zeci de ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu ...citeste mai departe despre " Theresa May confirma un vot de ratificare pentru acordul pe Brexit. Cand ar putea avea loc (Video) " pe Ziare.com