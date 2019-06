Theresa May isi da azi oficial demisia. Procedura lunga si complicata prin care se decide noul premier

Ea va ramane in functie pana la alegerea succesorului sau, asteptata in a doua parte a lunii iulie, dupa cum a anuntat Partidul Conservator saptamana aceasta.Demisia Theresei May nu presupune declansarea unor alegeri legislative anticipate. Viitorul premier si lider al Partidului Conservator britanic va fi ales prin vot de membrii acestei formatiuni.Pana in prezent, 11 politicieni conservatori au anuntat ca intra in cursa pentru succesiunea ei la conducerea Partidului Conservator, o competitie care poate aduce un sef de guvern care sa doreasca o ruptura mai clara de Uniunea Europeana, consemneaza agentia Reuters.Intregul proces va fi supervizat de grupul parlamentar conservator, reunit in asa-numitul Comitet 1922.Nominalizarea candidatilorFiecare candidat trebuie sa fie deputat conservator si are nevoie de sprijinul a cel putin opt deputati conservatori.Comitetul 1922 a decis sa mareasca acest numar de sustineri fata de cel din procesele anterioare de alegere a premierului si sefului partidului, pentru a elimina din start candidatii slabi si cu sanse foarte mici.Un apel pentru depunerea candidaturilor va fi anuntat odata ce May isi depune demisia.Candidaturile vor fi apoi inregistrate formal pe 10 iunie, intre orele 09:00 GMT si 16:00 GMT.Votul parlamentarilor conservatoriIncepand cu 13 iunie, parlamentarii conservatori se pronunta in mai multe runde de voturi secrete, pana cand in cursa mai raman doar doi candidati. Ei pot desemna un coleg sa le depuna votul, daca nu pot fi prezenti.Votarea se desfasoara intr-o sala a Parlamentului, care va fi amenajata cu cabine de vot. Pentru fiecare runda de vot vor fi pregatite buletine de alta culoare, iar urna va fi o cutie metalica.Prima ruda se va desfasura pe 13 iunie, intre orele 09:00 GMT si 11:00 GMT, cu anuntarea rezultatelor in jur de 12:00 GMT. Candidatii care primesc de la 16 voturi in jos sunt eliminati. Daca toti candidatii obtin mai mult de 16 voturi, cel care a primit cele mai putine voturi este eliminat.A doua runda va fi pe 18 iunie, intre orele 14:00 GMT si 16:00 GMT, rezultatele fiind asteptate in jurul orei 17:00 GMT. De ...citeste mai departe despre " Theresa May isi da azi oficial demisia. Procedura lunga si complicata prin care se decide noul premier " pe Ziare.com