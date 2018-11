Theresa May: Negocierile pentru Brexit au ajuns intr-un moment crucial

"Negocierile se afla acum intr-un moment crucial", a spus May, inainte de a evoca problema statutului Gibraltar, sefa Executivului de la Londra dand asigurari ca suveranitatea britanica asupra acestui teritoriu va fi "protejata", transmit Reuters si AFP.Citeste si: Spania pune piedici Brexit-ului: Vrea sa negocieze singura cu Londra viitorul GibraltaruluiMinistrul spaniol de Externe crede ca Marea Britanie se va destrama inaintea Spaniei: David Cameron a jucat poker pe tema tarii saleTheresa May a promis ca va face tot posibilul pentru ca in termen de 72 de ore sa fie finalizat acest acord, in interesul cetatenilor britanici.Ea a adaugat ca activitatea de pregatire a aranjamentelor alternative pentru a se evita activarea mecanismului "plasei de siguranta" privind frontiera irlandeza va incepe inainte ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa paraseasca UE , la 29 martie 2019.Pe de alta parte, premierul britanic a precizat ca textul convenit cu UE face o referire explicita la dezvoltarea unei politici comerciale independente pentru Regatul Unit.Citeste mai multe despre: Proiectul de acord pentru Brexit a fost aprobat "in principiu".In ceea ce-l priveste, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a estimat ca acordul convenit de Theresa May privind Brexit-ul este cel mai rau posibil, dupa publicarea declaratiei politice asupra cadrului viitoarelor relatii intre Londra si UE."Aceste 26 de pagini sunt un testament al esecului negocierilor de mantuiala purtate de conservatori. Nouasprezece pagini suplimentare, dar nimic nu s-a schimbat", a spus Corbyn in Camera Comunelor.El a denuntat faptul ca documentul nu mentioneaza nimic despre regulile care vor continua sa se aplice si ca nu exista certitudine pentru viitor.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat joi ca negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoarea relatie post-Brexit intre Londra si blocul comunitar.Documentul are nevoie acum de aprobarea politica a Londrei si a restului de 27 de state membre, care se vor reuni dum ...citeste mai departe despre " Theresa May: Negocierile pentru Brexit au ajuns intr-un moment crucial " pe Ziare.com