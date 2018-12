Guvernul britanic a pierdut, astfel, in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de "ofensa" adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral, potrivit agentiilor de presa straine.Motiunea votata de parlament dispune publicarea imediata a respectivului aviz.Guvernul britanic a publicat, luni, doar un rezumat de 43 de pagini conform caruia acordul incheiat cu Bruxelles-ul inseamna ca Regatul Unit poate fi blocat intr-o uniune vamala deplina cu UE pentru a preveni o 'frontiera dura' pe insula Irlanda daca nu este semnat un nou acord comercial.Prin urmare, opozitia laburista a inaintat motiunea votata in final marti, a carei dezbatere a amanat inceperea sesiunilor de dezbatere a acordului in sine privind Brexitul si asupra caruia Camera Comunelor se va pronunta prin vot pe 11 decembrie. ...citeste mai departe despre " Theresa May, obligata de Parlament sa publice integral avizul privind acordul cu Uniunea Europeana pentru Brexit " pe Ziare.com