Executivul britanic vrea sa pastreze fluiditatea schimburilor comerciale prin implementarea unui "set de reguli comune", sa permita sectorului serviciilor sa se abata de la normele europene si sa puna capat liberei circulatii a persoanelor.Londra apara totodata un parteneriat apropiat cu UE in probleme de securitate, relateaza AFP."Aceasta este o viziune care respecta rezultatul referendumului (din iunie 2016) si ofera un Brexit fondat pe principii si aspecte operationale", urmeaza sa anunte noul ministru al Brexitului Dominic Raab la prezentarea Cartii Albe in Parlament, potrivit unor fragmente din discursul sau, transmis in avans.Este o viziune forjata la contactul cu realitatile economice pe care tara le traieste de doi ani, si anume o incetinire a investitiilor si a cresterii economice si amenintari cu delocalizarea mai multor mari grupuri europene.Citeste mai departe despre " Theresa May prezinta detaliile relatiei post-Brexit pe care o vrea cu UE " pe Ziare.com