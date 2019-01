Presa a informat ca unii deputati intentioneaza sa depuna amendamente legate de functionarea Camerei Comunelor pentru a impiedica planurile premierului Theresa May in ce priveste iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP."Poporul britanic a votat pentru a parasi Uniunea Europeana si este primordial ca alesii politici sa respecte acest verdict", a spus o purtatoare de cuvant a Downing Street."Orice tentativa vizand sa retraga puterea Guvernului de a indeplini conditiile legale pentru o iesire ordonata in acest moment istoric este extrem de ingrijoratoare", a adaugat ea."Deputatii care doresc sa respecte Brexit-ul trebuie sa voteze pentru el, altfel exista riscul ca Parlamentul sa impiedice Brexit-ul", prevazut pentru 29 martie, a precizat purtatoarea de cuvant a prim-ministrului britanic.Theresa May este asteptata sa detalieze luni, in fata deputatilor, un nou plan pentru Brexit dupa respingerea masiva, pe 15 ianuarie, de catre deputati a acordului pe care l-a incheiat cu Bruxelles-ul la sfarsitul lui 2018.Sefa Cabinetului de la Londra s-a angajat in negocieri cu Opozitia pentru a incerca sa ajunga la un consens asupra unui nou acord, dar situatia se afla in impas.Citeste mai departe despre " Theresa May prezinta luni un nou plan pentru Brexit. Premierul britanic, ingrijorat de "comploturile parlamentare" " pe Ziare.com