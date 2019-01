Theresa May prezinta Planul B pentru Brexit. Negocierile pentru acord sunt insa in impas

Propunerea lui May va putea fi amendata de parlamentari pana pe 29 ianuarie, cand la Londra va avea loc dezvaterea finala, ce va fi apoi urmata de un vot, potrivit The Guardian.Chiar daca May a trecut de o motiune de cenzura dupa infrangerea usturatoare de la votul pe acord, parlamentarii investind-o, practic, cu increderea de a formula Planul B, negocierile interne par chiar si mai blocate decat inainte.Un nou referendum sau Brexit fara acord?Astfel, politicienii britanici s-au impartit in doua categorii. Pe de-o parte sunt cei care vor sa puna din nou in seama poporului decizia, in speranta ca, in cadrul unui nou referendum, oamenii ar vota acum sa ramana in UE , dupa ce au vazut ce presupune iesirea.De cealalta parte sunt cei care, fie pentru a forta mana Bruxelles-ului, fie dintr-o credinta persoanala, cer un exit fara acord, prezentand aceasta cale drept singura prin care Londra ar scapa cu totul de "asuprirea comunitara" si britanicii "ar recastiga controlul asupra propriilor vieti".Nici macar la nivelul Guvernului nu exista un mesaj unitar. Daca ministrul Comertului, Liam Fox, si cel al Afacerilor, Richard Harrington, au spus ca o iesire fara acord ar fi "un dezastru absolut" si au anuntat ca vor demisiona daca lucrurile o vor lua pe aceasta cale, un purtator de cuvant al guvernului a dat de inteles ca aceasta nu e o parere unanima la nivelul Executivului.Si vremea diplomatiei pare ca s-a sfarsit si tonul este din ce in ce dur si categoric. Cea mai recenta replica a venit luni de la Guvernul Merkel. Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a avertizat Marea Britanie sa nu profite de rabdarea Uniunii Europene in privinta procedurii Brexit, cerand urgent clarificari din partea Londrei pentru depasirea impasului.Citeste si:Visul spulberat al unui Brexit civilizat. Europa se pregateste de impactUn Brexit fara acord ar putea da ceasul inapoi cu zeci de ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu ...citeste mai departe despre " Theresa May prezinta Planul B pentru Brexit. Negocierile pentru acord sunt insa in impas " pe Ziare.com