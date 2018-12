Theresa May ramane premier, dar Brexit-ul negociat cu Uniunea Europeana e in pericol

Premierul britanic a primit sustinerea a 200 de parlamentari ai Partidului Conservator, 117 votand impotriva ei.Cu toate ca si-a asigurat sprijinul formatiunii pe care o conduce pentru o perioada de inca un an, majoritatea obtinuta a fost de numai 83 de voturi, aratand o polarizare extrema in interiorul formatiunii conservatoare care controleaza parlamentul britanic.Theresa May a castigat o confruntare dificila, promitand ca nu va mai candida la viitoarele alegeri. Cu toate acestea, sustinerea in Camera Comunelor a planului negociat cu UE in ce priveste Brexit-ul e pusa sub semnul intrebarii dupa confruntarea din Partidul Conservator.Cei 117 "rebeli" din Partidul Conservator pot vota alaturi de Opozitia laburista respingerea planului, provocand o iesire necontrolata a Marii Britanii din UE.Doamna May anuntase votul din Camera Comunelor pentru marti, 11 decembrie, dar cu o zi inainte s-a razgandit pentru ca, din calculele echipei sale, exista posibilitatea ca planul sa fie respins.In urma acestei amanari, grupul conservatorilor care sustin o iesire din Uniune fara nicio intelegere cu statele membre a propus un vot de neincredere in partid, cerand demiterea premierului.O criza politica fara sfarsitSupravietuirea doamnei Theresa May la conducerea guvernului britanic inseamna continuarea pregatirii procesului de iesire din UE, proces care va incepe in data de 29 martie 2019 si ar trebui sa dureze doi ani.Dar, inainte, premierul britanic are nevoie de aprobarea prin vot de catre Parlament a planului propus, un vot riscant care poate arunca in aer intregul proces, dar care trebuie obtinut pana in data de 21 ianuarie 2019, altfel perioada de doi ani va fi prelungita.Prin Brexit, Marea Britanie a intrat intr-o criza politica fara sfarsit, una care macina Partidul Conservator aflat la guvernare, dar care a creat si o continua stare de tensiune in societate din cauza polarizarii extreme din jurul acestui subiect.Nu se poate spune despre Theresa May ca este o adepta a Brexit-ului. In Guvernul Cameron unde a detinut pozitia de ministru de Interne (Home Secretary) a fost, la fel ca David Cameron, o sustinatoare a ramanerii in Uniunea Europeana.Un obiectiv mic intr-o conf ...citeste mai departe despre " Theresa May ramane premier, dar Brexit-ul negociat cu Uniunea Europeana e in pericol " pe Ziare.com