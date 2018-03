Theresa May recunoaste ca Marea Britanie nu va obtine tot ce vrea in negocierile privind Brexit

"Trebuie sa recunoastem ca sunt niste negocieri si ca niciunul dintre noi nu va primi exact ceea ce vrea", a declarat May intr-un discurs sustinut la Londra, in care ea a evocat pentru prima oara consecintele economice concrete ale plecarii din UE si cateva "realitati dure", relateaza AFP.Ea a spus ca vrea un "acord cat mai larg posibil", "care sa acopere cat mai multe sectoare si o cooperare mai mare decat orice alt acord de liber-schimb care exista in lume azi". Insa a recunoscut ca dupa parasirea pietei unice "viata va fi diferita"."Ea a recunoscut ca abordarea sa va reduce accesul pe care-l avem pe pietele europene", a reactionat liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn.La randul sau, negociatorul sef al Comisiei Europene (CE) Michel Barnier a salutat "claritatea" discursului lui May, in care observa "recunoasterea compromisului" ce "va clarifica liniile directoare" ale negocierilor pregatite de catre Cei 27.Insa liderul europarlamentarilor conservatori din cadrul PPE Manfred Weber s-a declarat "si mai ingrijorat"."Nu vad cum vom putea sa incheiem un acord asupra Brexitului, daca Guvernul britanic continua sa faca pe strutul in acest fel", a comentat pe Twitter Weber, care face parte din aceeasi familie politica cu presedintii Comisiei si Consiliului europene Jean-Claude Juncker si Donald Tusk.Sefa Guvernului britanic apara iesirea din piata unica si din uniunea vamala si vrea un acord de liber-schimb diferit de cele existente intre UE si Canada sau Norvegia - membra a pietei unice, fara sa faca parte din Cei 27.Ea a dat asigurari ca "normele britanice vor ramane cel putin la fel de sus ca cele ale UE".Regatul va continua sa se plieze autoritatii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pe timpul perioadei de tranzisie "limitate", dar apoi Londra vrea un "arbitraj independent", a declarat ea, recunoscand totodata ca justitia britanica ar putea sa continue sa ia in considerare deciziile CJUE in viitor.FARA FRONTIERA "DURA"May a precizat ca ea nu cauta sa pastreze "pasaportul financiar" care le permite bancilor britanice sa-si propuna serviciile peste tot in UE.Ministrul Finantelor urmeaza sa prezinte mai multe detalii in acest sens saptamana viitoare.In legatura cu ...citeste mai departe despre " Theresa May recunoaste ca Marea Britanie nu va obtine tot ce vrea in negocierile privind Brexit " pe Ziare.com