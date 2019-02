Premierul britanic Theresa May a afirmat ca doreste sa obtina de la UE anumite schimbari ale conditiilor acordului de Brexit, pentru a obtine aprobarea Parlamentului de la Londra, insa Bruxellesul a indicat in repetate randuri ca doreste sa ajute la clarificarea anumitor aspecte, insa intelegerea nu este renegociabila, scrie Reuters.Vezi si Liderii UE exclud renegocierea acordului de Brexit si acuza un joc murdar al Londrei: Gasiti solutii in loc sa beti ceai si sa mancati biscuitiAcordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Mai multi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana.Citeste si:Nota de plata pentru Brexit: Iata ce pagube a produs doar pana acumTheresa May este hotarata sa scoata Marea Britanie din UE in martieMarea Britanie va trebui sa participe la europarlamentare daca Brexitul va fi prelungitLondra isi face stocuri de medicamente de teama unui Brexit fara acord si a cumparat 5.000 de frigidere ...citeste mai departe despre " Theresa May se duce joi la Bruxelles sa negocieze iar Brexit-ul " pe Ziare.com