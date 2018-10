Theresa May a declarat ca este pregatita sa "exploreze orice optiune posibila" pentru a depasi impasul inregistrat in discutiile privind Brexit, informeaza BBC News online.Premierul a explicat ca in ultimele zile s-a ajuns la intelegeri privind viitorul statut al Gibraltarului si a bazelor aeriene britanice din Cipru "Cu acestea, 95% din acordul de iesire si protocoalele sale sunt acum solutionate", a afirmat May.Premierul a mai afirmat ca protejarea integritatii Marii Britanii este atat de importanta incat are datoria sa exploreze "orice solutie posibila" pentru a mentine deschisa frontiera irlandeza, cat si sa se asigure ca nu vor exista bariere intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit.Citeste si:Sute de mii de britanici au protestat la Londra fata de Brexit: "Intrebati-ne din nou!" (Video)Marea Britanie se va destrama dupa Brexit: Scotia nu vede alta solutie decat sa-si declare independentaGermania si Marea Britanie au semnat un acord de cooperare militara: Londra va apara Europa si dupa Brexit ...citeste mai departe despre " Theresa May sustine ca acordul privind Brexit este aproape gata " pe Ziare.com