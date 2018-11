Theresa May vrea ca Brexit-ul sa tina doi ani, o parte din Partidul Conservator incearca s-o demita. Va supravietui?

Documentul nu face nicio referire la viitoarea relatie dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, el se concentreaza doar pe crearea mecanismului prin care Regatul Unit va iesi din UE Londra se angajeaza sa plateasca 55 de miliarde de euro pentru a stinge obligatiile financiare fata de Uniunea Europeana, iar pentru o perioada de doi ani, cu posibilitatea extinderii acesteia, Marea Britanie va ramane in Uniunea Vamala si sub jurisdictia Curtii Europene de Justitie.Theresa May a mers pe aceasta solutie din cauza problemelor dintre Irlanda de Nord, parte a Marii Britanii, si Republica Irlanda, stat independent, membru al Uniunii Europene. O inchidere brusca a frontierelor ar putea determina tensiuni in Irlanda de Nord si chiar o incercare de a-si declara independenta.Brexit cu incetinitorul si posibilitatea razgandiriiPe de alta parte, ramanerea Marii Britanii in Uniunea Vamala si sub jurisdictia Curtii Europene de Justitie inseamna ca finalul Brexit-ului e amanat cel putin pentru o perioada de doi, trei ani.Aceasta perspectiva i-a infuriat pe multi membri ai Partidului Conservator, 44 dintre ei anuntand deja ca vor vota impotriva documentului propus de premierul Theresa May. Cinci ministri ai guvernului britanic si-au dat demisia, printre ei aflandu-se si Dominic Raab, ministrul insarcinat cu Brexit-ul."Avem 10 zile pana cand UE va ratifica aceasta intelegere, pe 25 noiembrie. Va fi o provocare la adresa conducerii Partidului Conservator, banuiesc, si la adresa Theresei May. Daca ea ramane prim-ministru, lucrurile nu vor fi clare in legatura cu Brexit-ul. Cred ca e nevoie de un nou referendum", a declarat David Lammy, parlamentar laburist, citat de BBC.O decizie care a aruncat Marea Britanie intr-o criza politica fara sfarsitCand David Cameron a anuntat pentru prima data, in ianuarie 2013, la o conferinta a Partidului Conservator, ca trebuie organizat un referendum cu privire la ramanerea sau iesirea din Uniunea Europeana, nimeni nu se gandea ca acea decizie va fi una care va arunca tara intr-o criza politica profunda si fara perspective de rezolvare.David Cameron, premierul britanic care a decis referendumul pentru Brexit inca din 2013, ...citeste mai departe despre " Theresa May vrea ca Brexit-ul sa tina doi ani, o parte din Partidul Conservator incearca s-o demita. Va supravietui? " pe Ziare.com