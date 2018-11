Theresa May, zguduita de un val de demisii, avertizeaza ca exista riscul ca Brexitul sa nu aiba loc

"Alegerea este clara: putem alege sa plecam fara acord, sa riscam sa nu existe niciun fel de Brexit sau sa alegem sa ne unim si sa sustinem cel mai bun acord pe care l-am putut negocia, acest acord", a declarat May, aparand textul de aproape 600 de pagini pe care cinci membri ai Guvernului sau au refuzat sa-l sustina, preferand sa demisioneze, relateaza AFP.Theresa May: "We can choose to leave with no deal... risk no Brexit at all... or unite and support the best deal that can be negotiated"PM defends draft #Brexit deal in the CommonsLive updates: https://t.co/x82eDksQEU pic.twitter.com/zQqIDuSDDV- BBC News (UK) (@BBCNews) 15 noiembrie 2018Ipoteza unui non-Brexit ar putea sa se concretizeze in cazul organizarii unui al doilea referendum, a carui idee a castigat teren in ultimele luni si care ar inversa rezultatul consultarii din iunie 2016.May se opune ferm organizarii unui astfel de referendum.Ministrul Brexitului Dominic Raab, secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Suella Braverman, Shailesh Vara, secretarul de stat insarcinat cu Irlanda de Nord - provincia britanica aflata in centrul problemei - si ministrul Muncii Esther McVey au demisionat joi cu zgomot."Eu nu pot sa sustin acordul propus din doua motive" legate de viitorul statut al Irlandei de Nord dupa Brexit, s-a justificat euroscepticul Dominic Raab in scrisoarea prin care si-a dat demisia.Compromisul prevede o "plasa de siguranta" ("backstop", in engleza), o solutie de ultim recurs care prevede ramanerea intregului Regat Unit intr-o Uniune Vamala cu UE, dar si o aliniere la reglementari mai avansata a Irlandei de Nord, in cazul in care Londra si Bruxellesul nu ajung la un acord dupa perioada de tranzitie de 21 de luni prevazuta dupa Brexit, la 29 martie 2019, care poate fi prelungita o singura data."Regimul de reglementare propus in Irlanda de Nord reprezinta o amenintare foarte reala la adresa integritatii Regatului Unit", a subliniat Raab, care se opune de asemenea unui backstop "pe o perioada nedeterminata".Insa May a subliniat ca niciun acord cu Bruxellesul nu va fi posibil fara aceasta garantie."UE nu va negocia niciun parteneriat viitor fara ea", le-a spus ea deputatilor.Guve ...citeste mai departe despre " Theresa May, zguduita de un val de demisii, avertizeaza ca exista riscul ca Brexitul sa nu aiba loc " pe Ziare.com