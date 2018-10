Timmermans critica dur reforma Justitiei din Romania: Lucrurile merg inapoi si poate fi daunator pentru locul vostru in UE

"E o oportunitate sa facem un inventar al evolutiilor din ultimele luni. Suntem constienti ca reforma Codurilor Penale aduce ingrijorari din partea multor actori din interiorul si exteriorul Romaniei. Multi romani sunt ingrijorati ca aceste modificari pot submina Justitia. Aceste ingrijorari Comisia le impartaseste", a declarat Timmermans in plenul PE la dezbaterea care are ca unica tema statul de drept din Romania si la care participa premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Referitor la Legile Justitiei, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a subliniat ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde la avizele si semnalele de alarma primite in acest sens."In ceea ce priveste Legile Justitiei, cele trei legi definesc organizarea judiciara, a CSM si statutul magistratilor. Aceste legi au fost contestate de mai multe ori la CCR. Consiliul European, prin GRECO, a adoptat un raport, dar si raportul preliminar al Comisiei de la Venetia a fost extrem de critic la adresa modificarilor.Stiu ca Parlamentul European va fi extrem de atent la aviz. Insa Parlamentul Romaniei nu a dat semn ca raspunde la aceste avertismente", a atras atentia Timmermans.Privind revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi, Frans Timmermans a afirmat ca exact activitatea Directiei a fost motivul pentru care Comisia Europeana a realizat o evaluare pozitiva la ultimul MCV:"Activitatea DNA a fost motivul pentru care Comisia a facut o evaluare pozitiva la ultimul MCV. Procedurile robuste pentru numirea si revocarea procurorilor a fost una dintre recomandarile noastre.Urmarim ultimele evolutii din Romania cu multa ingrijorare. Independenta sistemului judiciar si capacitatea de a combate coruptia sunt jaloane esentiale. Lucrurile merg inapoi si poate fi daunator pentru locul Romaniei in UE ", a mai afirmat acesta.Prim-vicepresedintele CE a subliniat ca ultimele evolutii din tara noastra sunt o "sursa mare de ingrijorare" si ca situatia din Romania s-a deteriorat."Ultimele evolutii sunt sursa de mare ingrijorare. Aceste legi modificate, adoptate asa, vor impiedica combaterea eficienta a coruptiei. Progresele de dinainte au dus la un raport pozitiv.Situ ...citeste mai departe despre " Timmermans critica dur reforma Justitiei din Romania: Lucrurile merg inapoi si poate fi daunator pentru locul vostru in UE " pe Ziare.com