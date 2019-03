Timmermans: Daca nu era membra UE, Romania risca ingerinte ruse precum cele din Ucraina

"Integrarea europeana a facut atat de multe lucruri in ultimii 20 de ani. Avantajul de a fi in pozitia mea, de a avea traiectoria mea publica (...) este ca va pot spune ca am vazut Romania cu ochii mei si era complet diferita la sfarsitul anilor 1980 si la inceputul anilor 1990.Daca imi spuneati atunci ca Romania va fi un stat membru al Uniunii Europene in 2007, v-as fi spus ca trebuia sa ne internam intr-un spital de boli mintale. Dar poporul roman a facut acest lucru posibil. Si restul Uniunii Europene a facut acest lucru posibil.A fost un eveniment istoric. Nu este niciun dubiu in mintea mea ca, daca nu faceati acest pas istoric, ceea ce Putin face acum in Ucraina ar fi facut si in Romania. Pentru mine, aceasta este o problema fundamentala", a declarat Frans Timmermans. Rusia a anexat regiunea ucraineana Crimeea in anul 2014. Administratia Vladimir Putin este acuzata ca ofera sustinere grupurilor insurgente separatiste proruse implicate in confruntari militare cu serviciile de securitate ucrainene in provinciile Lugansk si Donetk. Moscova neaga acuzatiile.Oficialul european a participat, luni, la Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, la evenimentul la care Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) i-a acordat inalta distinctie de Doctor Honoris Causa. La eveniment a vorbit si despre drepturi si libertati fundamentale, dar si despre statul de drept, spunand ca atunci cand acesta este incalcat, insitutiile sunt puse sub un anumit control."Daca o democratie decide sa introduca legi care incalca drepturile fundamentale, trebuie sa ne asiguram ca in Europa de dupa razboi asa ceva nu mai este posibil. Societatea noastra si institutiile noastre sunt bazate pe democratie, stat de drept si respectarea drepturilor omului. Nu poti sa folosesti unul dintre aceste concepte impotriva celuilalt.Dar ceea ce am vazut in ultimii ani, din pacate, foarte des, ca Comisia Europeana, Consiliul Europei, spre exemplu, critica schimbari care ar spori controlul puterii executive asupra celei judiciare si uneori aceasta sporire a ingerintelor se apara cu argumentul ca 'noi am castigat alegerile'.Ce se intampla atunci cand statul de drept este incalcat? Vedem ca institutiile sunt puse sub u ...citeste mai departe despre " Timmermans: Daca nu era membra UE, Romania risca ingerinte ruse precum cele din Ucraina " pe Ziare.com