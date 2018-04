Declaratiile au fost facute in urma unei intrevederi avute la Varsovia cu premierul polonez si cu ministrul polonez de Externe, potrivit EU Observer.Timmermans a fost intrebat de un tanar jurnalist daca reforma juridica din Polonia si realegerea lui Viktor Orban in Ungaria constituie amenintari la adresa UE "Am vazut Europa in formele sale diferite. Am venit in aceasta tara cand era inca o dictatura. Am venit si in Ungaria cand era inca o dictatura. Tu ai o varsta si nu ai vazut niciodata asta. Noi, europenii, avem datoria sa ne asiguram ca nu o vei vedea niciodata si ca nici copiii mei nu o vor vedea niciodata inapoi", a raspuns vicepresedintele Comisiei Europene.Timmermans a adaugat ca se simte "consolat" de nivelul sentimentului pro-european din Polonia si Ungaria, in ciuda celor mai recente evolutii din aceste tari.Oficialul european s-a aflat in Varsovia pentru a discuta modificarile pe care partidul Lege si Justitie, aflat la guvernare, vrea sa le aduca legilor justitiei, modificari considerate de Comisia Europeana ca fiind o amenintare la adresa statului de drept.Vizita are loc la o zi dupa victoria zdrobitoare a nationalistului Orban in Ungaria.Viktor Orban, discurs cu tente medievale in Polonia: Tarile noastre lupta in comun pentru "patriile crestine"Orban prinde si mai mult curaj dupa victoria in alegeri si avertizeaza Europa ca lucrurile nu mai pot continua asaComisia Europeana cere Ungariei sa apere democratia si statul de drept, inainte de a se grabi cu felicitarile pentru OrbanExtremistii Europei il felicita pe Orban pentru victorie, iar un important ministru din Germania li se alaturaParlamentar european, despre victoria lui Orban: Ungaria si Europa merita mai multViktor Orban castiga alegerile cu aproape 50% din voturi: Avem sansa de a apara Ungaria! ...citeste mai departe despre " Timmermans, despre Ungaria si Polonia: UE trebuie sa previna reaparitia dictaturilor " pe Ziare.com