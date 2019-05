Timmermans face un nou apel la autoritatile romane sa renunte la modificarile legislative si spune ca nu a primit raspuns la scrisoarea sa

Intrebat de Ziare.com, la Bruxelles, daca a primit vreun raspuns din Romania la scrisoarea sa, Frans Timmermans a facut un nou apel la autoritatile romane sa renunte la modificarile legislative care pericliteaza democratia din Romania si relatia acesteia cu Uniunea Europeana. Prim vicepresedintele CE a mentionat ca nu a primit vreun raspuns la scrisoare, ci stie doar ce a citit in presa.Timmermans a transmis zilele trecute o scrisoare in care avertizeaza ca Articolul 7 din Tratatul UE va fi declansat in cazul Romaniei daca modificarile aduse Codurilor Penale vor intra in vigoare.Scrisoarea este datata 10 mai, fiind adresata presedintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dancila, presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dar si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea."In ultimele luni, Comisia Europeana a fost nevoita sa tot revina asupra evolutiei statului de drept in Romania. Comisia a subliniat de fiecare data ca se fac pasi inapoi in progresele inregistrate in ultimii ani. Problemele pe care le-am identificat, dar si recomandarile date pentru a le rezolva nu au fost luate in considerare.De asemenea, nici recomandarile facute de Comisia de la Venetia sau GRECO nu au fost abordate. Din pacate, ultimele evolutii din Romania depasesc problemele existente privind statul de drept. In raportul MCV din noiembrie 2018, Comisia a stabilit o cale clara de urmat - oprirea acestui trend si revenirea Romaniei pe calea cea buna (...) insa aceasta a fost ignorata", se arata in scrisoarea semnata de Timmermans.Vezi aici continutul integral al scrisorii lui Timmermans.Cum au raspuns Dancila si Dragnea?"Nu am raspuns inca. Pentru mine exista o dezamagire. E prima data... si in noua ani cat am stat la Bruxelles in calitate de europarlamentar am vazut multe comisii europene, dar mie mi se pare ca acum se actioneaza politic. Si in momentul in care mai sunt doua saptamani pana la alegeri sa trimiti o astfel de scrisoare Guvernului Romaniei mi se pare nepotrivit", a declarat Viorica Dancila."A ajuns la Camera Deputatilor astazi, am rugat pe colegii mei sa se uite, pe domnul Iordache si pe ceilalti colegi din Comisia Juridica. Am avut gura aurita, eu am spus zilele trecute ca am ...citeste mai departe despre " Timmermans face un nou apel la autoritatile romane sa renunte la modificarile legislative si spune ca nu a primit raspuns la scrisoarea sa " pe Ziare.com