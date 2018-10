Timmermans intra in cursa pentru a deveni urmatorul presedinte al Comisiei Europene

Olandezul sustine ca a luat aceasta hotarare pentru ca urmeaza vremuri grele si vrea sa le poata spune copiilor sai ca a facut tot ce i-a stat in putere pentru Europa " (Copiii ma vor intreba: - n.red.) 'Tu unde erai? Ai avut tot felul de idei si ne-ai spus mereu cat de importanta a fost Europa, dar unde erai cand a venit criza?' Va trebui sa le pot raspunde la aceasta intrebare", a declarat Timmermans, pentru Financial Times."Sunt multe in joc. Sunt primele alegeri europene in care nu mai este vorba despre a fi un pic mai la stanga sau un pic mai la dreapta, ci despre a mai avea sau nu o Uniune Europeana in viitor", a precizat acesta.Timmermans a facut anuntul miercuri, intr-o cafenea celebra din Olanda (foto), in mijlocul sustinatorilor sai din Partidul Laburist olandez, afiliat grupului socialistilor din PE, informeaza Politico.El devine astazi candidatul cu prima sansa al socialistilor europeni (Spitzenkandidat), atat prin prisma functiei si notorietatii sale, dar si multumita sprijinului de care se bucura la nivel european.Sefa social-democratilor din Germania , Andrea Nahles, a scris deja conducerii PES pentru a-l sustine pe Timmermans."Sunt convinsa ca Frans Timmermans va unifica si intari familia europeana a partidelor noastre si ne va conduce spre un rezultat comun foarte bun in alegerile pentru Parlamentul European de la anul", a spus sefa SPD.Candidatii din partea grupului socialistilor din Parlamentul European se pot inscrie in cursa interna pana pe 18 octombrie, urmand ca in alegerile pentru sefia Comisiei Europene sa fie sustinut castigatorul va fi anuntat la Congresul PES din luna decembrie, de la Lisabona.Intre timp, la Bucuresti, Viorica Dancila a primit din partea lui Frans Timmermans o lista de 18 intrebari punctuale despre situatia din justitie si statul de drept, dupa ce, la dezbaterea recenta din PE, premierul roman a tinut sa precizeze ca n-a venit sa dea socoteala si a avut o atitudine ostila fata de oficialii europeni.De altfel, Timmermans a si avertizat Guvernul roman, cu acea ocazie, ca situatia din Romania s-a degradat si nu va ezita sa ia masuri dure, daca autoritatile romane nu pun in acord Legile Justitiei si Codurile Penale cu legislatia europeana."Nu vom ezita sa aducem in fata instantei Guvernul rom ...citeste mai departe despre " Timmermans intra in cursa pentru a deveni urmatorul presedinte al Comisiei Europene " pe Ziare.com