Tinerii polonezi se inscriu in grupari paramilitare: Tara noastra e in pericol, trebuie sa o aparam cu arma in mana!

In ultimii ani, Puterea de la Varsovia a facut o serie de schimbari legislative controversate care - potrivit mai multor inalti oficiali ai Uniunii Europene - pun in pericol statul de drept, in Polonia . In paralel, societatea poloneza a devenit, din multe puncte de vedere, din ce in ce mai autoritara.In acest context, recent, potrivit unui material realizat de Digi24 si Deutsche Welle, tinerii polonezi au inceput sa se inscrie in grupari paramilitare. Astfel, in loc sa isi petreaca timpul liber distrandu-se si cultivandu-si diverse hobby-uri, acestia se imbraca in uniforme militare, fac antrenamente tactice si trageri cu o gama larga de arme de foc, printre care AK-47, Glock, Mosin si Beryl si cu munitie reala.In unele localitati - cum ar fi micul oras Witnica - chiar autoritatile locale le-au pus la dispozitie tinerilor spatii in care sa se antreneze. Deja polonezii au prins gustul acestor actiuni. Spre exemplu, Kacper Krukowski - un licean in varsta de doar 18 ani din oras - spune ca se simte el insusi abia atunci cand imbraca uniforma."Trebuie sa pot sa tin in mana o arma care cantarese cateva kilograme, ca sa imi apar caminul", spune tanarul.Ca si alti tineri de varsta lui, Kacper Krukowski crede ca Polonia e in mare pericol si trebuie aparata cu arma in mana de ISIS si Al-Qaida, care "neaga societatea crestina" si "ucid oameni nevinovati". In plus, tinerii sustin ca se pregatesc sa lupte cu oricine ar indrazni sa razveansca la pamanturile lor.In timpul unei festivitati in care s-a vorbit despre partizani si li s-au aratat arme copiilor, Kacper Krukowski a spus ca e nevoie de soldati care sa lupte pentru ca lucrurile sa mearga mai bine, in Polonia."E vorba despre iubirea de tara (...) De dragostea pentru soldati batrani si cei tineri, care vor lupta ca totul sa fie mai bine: societatea, strazile...", a declarat tanarul licean, membru de grupare paramilitara.