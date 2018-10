Toamna extrema in Spania: cod rosu de ploi torentiale in Malaga, oameni ucisi de viitura in Mallorca

Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053, +34954624070 si Ambasadei Romaniei la Madrid +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al oficiului consular al Romaniei la Sevilla: + 34648212169 si cel al Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34649656032, arata sursa citata.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet www.meteoalarm.eu, madrid.mae.ro, sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", disponibila pe site-ul ministerului, care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Probleme mari sunt si in Mallorca, unde inundatiile au ucis pana acum cinci persoane, iar altele sunt date disparute....citeste mai departe despre " Toamna extrema in Spania: cod rosu de ploi torentiale in Malaga, oameni ucisi de viitura in Mallorca " pe Ziare.com