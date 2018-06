Alimentarea cu electricitate a fost restabilita dupa cateva ore, a anuntat compania de stat Rosseti, potrivit RT."Toata Crimeea a ramas fara electricitate. Curentul va ii restabilit in trei ore. Pastrati-va calmul", a scris miercuri intr-un mesaj postat pe Facebook liderul din Crimeea anexata Serghei Aksionov, precizand ca situatia avea la origine o pana intr-o centrala electrica situata in regiunea Krasnodar, in sudul Rusiei."Din cauza fluctuatiilor de curent, sistemul de urgenta a pornit si a deconectat linia" care aprovizioneaza Crimeea, a declarat Aksionov.Crimeea era aproape in totalitate dependenta de aprovizionari cu electricitate din Ucraina la momentul anexarii de catre Rusia in 2014, in urma unei operatiuni militare ruse urmate de un referendum contestat de Kiev si Occident.Ea s-a confruntat, de atunci, cu mai multe pene de curent, inclusiv la sfarsitul lui noiembrie 2015, dupa sabotarea unei linii de inalta tensiune provenind de pe teritoriul ucrainean.Intreruperile repetate de partea ucraineana au determinat Moscova sa construiasca un "pod electric" catre peninsula, prin Stramtoarea Kerci, si sa investeasca masiv in modernizarea infrastructurilor electrice.In iulie 2017, temperaturi anormal de ridicate in regiunea rusa Krasnodar au provocat o intrerupere a electricitatii in Crimeea, cand s-au oprit semafoare, iar toleibuze au ramas blocate. ...citeste mai departe despre " Toata Crimeea a ramas fara curent electric " pe Ziare.com