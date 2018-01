Topul celor mai scumpe piete de locuinte din lume: Hong Kong isi pastreaza suprematia

Studiul acopera pietele imobiliare din 293 de zone metropolitane importante din Australia, Canada, China, Irlanda, Japonia, Noua Zeelanda, Singapore, Marea Britanie si SUA. Sunt incluse 92 de piete metropolitane majore, cu peste un milion de locuitori, inclusiv cinci metropole: Tokyo-Yokohama, New York, Osaka-Kobe-Kyoto, Los Angeles si Londra.Pretul mediu al unei locuinte in Hong Kong a fost anul trecut de 19,4 ori venitul mediu anual inainte de taxe al unei gospodarii. Desi se constata o inrautatire usoara fata de 2016, cand pretul mediu al unei locuinte in Hong Kong era de 18,1 ori venitul mediu anual inainte de taxe al unei gospodarii, Demographia considera ca problemele din acest oras sunt provocate de reglementarile care restrictioneaza folosirea terenurilor.Pe locul doi se afla din nou orasul australian, unde pretul mediu al unei locuinte era de 12,9 ori venitul mediu anual inainte de taxe al unei gospodarii, iar pe locurile urmatoare se situeaza(Canada),(SUA) si(Australia).