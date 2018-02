Transportul de arme care inspaimanta Uniunea Europeana

Bruxelles-ul este sceptic cu privire la adevaratele intentii ale guvernului regional condus de separatisti si se teme de sporirea influentei Rusiei intr-o tara divizata, saraca si care are cea mai mare rata a somajului in randul tinerilor.Luna viitoare, un transport de 2.500 de arme automate urmeaza sa ajunga in jumatatea sarbilor din Bosnia cu doar cateva saptamani inainte de deschiderea unui "centru de formare" in care se asteapta ca rusii sa joace un rol foarte important, informeaza The Guardian.Armele vor ajunge in Bosnia intr-un moment in care stabilitatea tarii este pusa sub semnul intrebarii. Acordul de Pace de la Dayton a pus capat conflictului bosniac, impartind tara in doua zone semi-autonome: Republica Srpska si o Federatie Musulmano-Croata.Milorad Dodik, liderul separatistilor sarbi, a confirmat achizitia armelor si a declarat ca va lua masuri suplimentare pentru a incuraja politia pentru "lupta impotriva terorismului". "Este o actiune cu totul legitima si nu avem nimic de ascuns. De 20 de ani nu aveam dreptul sa dotam politia, acum am decis sa o facem", a spus Dodik.Societarea civila sarba, guvernul central bosniac de la Sarajevo si diplomatii occidentali considera ca o noua unitate de elita a Politie va fi folosita de Dodik pentru a-si consolida pozitia si pentru a-si intimida oponentii la viitoarele alegeri care vor avea loc in luna octombrie. De asemenea, exista temeri reale ca pe termen lung noua structura ar putea fi folosita de Dodik pentru declararea independentei, chiar si cu riscul unui nou razboi in regiune.Milorad Dodik este vazut de Federatia Rusa ca unul dintre putinii lideri zonali care lupta cu adevarat impotriva integrarii tarii in NATO si ca atare i-au oferit sprijin de nenumarate ori, separatistii sarbi intalnindu-se cu Vladimir Putin de cel putin sase ori din ultimii patru ani.Un centru similar din orasul Nis din Serbia este suspectat de Statele Unite ca ofera suport pentru operatiunile rusesti din zona, centru care ar fi fost folosit in lovitura de stat in Muntenegru din octombrie 2016.La inceputul acestei luni, Comisia Europeana a dezvaluit o noua strategie pentru regiune, oferind Bosniei "un drum" pe calea aderarii la Uniunea Europeana, dar nu a spus in termeni clar ce trebuie sa faca aceasta tara pentru a-si depasi profundele problemele structurale.La sfarsitul lunii noiembrie 2017, presedint ...citeste mai departe despre " Transportul de arme care inspaimanta Uniunea Europeana " pe Ziare.com