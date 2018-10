Solutia unui primar din Franta: Transportul gratuit in comun face minuni pentru trafic

La o luna de la implementarea proiectului, masura face minuni, scrie The Guardian.Cu o luna in urma, Dunkirk - cu o populatie de 200.000 de oameni - a devenit cel mai mare oras din Europa care ofera transport public gratuit. Nu exista tramvaie, troleibuze sau trenuri, insa autobuzele de tip Hop-On-Hop-Off sunt accesibile si gratuite - nu e nevoie de bilete sau abonamente, nici pentru localnici, nici pentru turisti.Sistemul e inspirat din Tallinn, Estonia , care in 2013 a devenit prima capitala europeana care oferea gratuitate la mijloacele de transport in comun (autobuze, tramvaie si troleibuze), dar numai pentru rezidenti.Primarul din Dunkirk, Patrice Vergriete, spune ca proiectul este un "succes coplesitor", numarul calatorilor crescand cu 50% pe anumite rute, iar cu 85% pe altele.Vergriete sustine ca este o reusita pentru orasul sau, unde anterior 65% dintre calatorii erau facute cu masina, 5% cu autobuzul si 1% cu bicicleta. Restul de 29% constau in mersul pe jos.Traseele de autobuze au fost prelungite si au fost introduse benzi speciale si prioritate autobuzelor in centrul orasului. In plus, au fost aduse 40 de autobuze noi, astfel ca in oras circula acum 140 de autovehicule."Cresterea numarului de pasageri de cand am acordat gratuitate ne-a surprins; acum trebuie sa ii si pastram. Incercam sa-i facem pe oameni sa se uite la autobuze intr-un mod diferit. Am reintrodus autobuzul in mintea oamenilor ca mijloc de transport si asta le-a schimbat atitudinea", mai afirma edilul francez.Ce spun localniciiDoua femei, care erau straine pana acum cateva zile, stau la taifas intr-un autobuz. Una dintre ele recunoaste ca uneori merge cu autobuzul doar pentru ca ii place. Un tanar isi incarca telefonul la una dintre prizele din mijlocul de transport.Intr-un alt autobuz, Claude Pointart in varsta de 65 de ani se bucura ca ii raman mai multi bani din pensie: "Economisesc bani. Masinile vin la fiecare 10 minute si nu am mult de asteptat. Multa lume merge acum cu autobuzul, asa ca daca vrei sa stai jos pe scaun trebuie sa eviti orele de varf. Totusi, cred ca e un lucru extrem de bun", a povestit femeia pentru publicatia citata, laudand proiectul.Intr-un alt autobuz, calatorii se urca zambind soferului si ii spun cu veselie "bonjour".Unele autov ...citeste mai departe despre " Solutia unui primar din Franta: Transportul gratuit in comun face minuni pentru trafic " pe Ziare.com