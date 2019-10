Potrivit agentiilor de presa TASS si Interfax, care citeaza ambele o sursa anonima, trei diplomati americani au fost arestati luni in jurul orei locale 18:00 (15:00 GMT) la iesirea din tren in gara Severodvinsk.Cei trei diplomati au fost coborati dintr-un tren in gara Severodvinsk, intrucat nu dispuneau de autorizatia necesara pentru a avea acces in acest oras cu regim inchis, actiunile lor prezentand semne ale unei infractiuni administrative, indica Interfax in pagina sa electronica.Conform unei surse anonime, citate de agentiile ruse de presa, dupa verificarea documentelor cei trei au fost eliberati. Ar fi vorba de trei atasati, intre care doi militari, ai Ambasadei americane in Rusia Severodvinsk, oras cu 180.000 de locuitori in care se poate intra doar cu o permisiune speciala, gazduieste santiere navale unde au fost construite cele mai multe dintre submarinele sovietice.Acesta se afla la aproximativ 30 de kilometri de baza militara unde a avut loc o explozie cu caracter nuclear la 8 august. Autoritatile ruse au recunoscut, dupa mai multe zile, ca incidentul a avut legatura cu teste vizand 'arme noi'.Cinci specialisti ai Agentiei nucleare ruse Rosatom si-au pierdut viata in accidentul care ar putea avea legatura, conform unor experti, cu testele rachetei de croaziera 'Burevestnik', una din noile arme 'invincibile' laudate de presedintele Vladimir Putin Autoritatile ruse au negat la inceput orice fel de contaminare radioactiva, pentru a recunoaste cateva zile mai tarziu o scurta crestere a radioactivitatii in regiune.Vezi si:Misterul exploziei din Rusia: Ce arma testau rusii in Arctic?Victimele exploziei nucleare din Rusia lucrau la "noi armamente", anunta agentia Rosatom ...citeste mai departe despre " Trei diplomati americani au fost retinuti in Rusia, aproape de orasul inchis Severodvinsk " pe Ziare.com