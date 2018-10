Trei romani au escrocat statul francez cu 1,7 milioane de euro

Sistemul inventat de cei trei era extrem de simplu. Fabricau dosare pe numele unor tinere care se declarau PFA (intreprinzatori individuali) in domeniul recuperarii de fier vechi. Ulterior, femeile declarau ca sunt insarcinate si incasau indemnizatiile pentru familie, scrie presa din Franta , citata de Digi 24.Sursa: leparisien.frIn fata functionarilor francezi se prezentau de obicei cu dosarele tinere care erau platite cu cativa euro. La inceput, au folosit identitatile reale. Apoi au inceput sa faca dosare fictive cap-coada, folosind false carduri de identitate si certificate de nastere romanesti.Cum s-au dat de golLa mijlocul anului 2017, Casa pentru alocatii familiale si Regimul social pentru independenti, cele doua institutii care acordau ajutoare sociale, au constatat o crestere anormala a numarului de dosare de antreprenori depuse de rromi care locuiau in regiunea Valenciennes.Anchetatorii politiei judiciare din Lille si politia de frontiera din Valenciennes i-au identificat in cele din urma pe organizatorii escrocheriei si i-au depistat saptamana aceasta la Strasbourg si Forbach, unde deja incasasera prin aceeasi metoda 77.000 de euro de la serviciile sociale. In plus, scrie presa franceza, ei sunt suspectati ca au aplicat metoda si in Germania Banii, trimisi in RomaniaToata "prada" a fost trimisa in Romania prin intermediul unor servicii de transfer de bani. Aici, ar fi fost investiti in proprietati imobiliare, cu precadere in Moldova, regiunea de unde erau originari cei trei.Unul dintre cei trei este acuzat si de agresiune sexuala asupra unui minor si era deja arestat, ceilalti doi operau, in schimb, prin aceeasi metoda, in estul Frantei si continuau sa fraudeze sistemul social francez. Alti membri ai retelei s-ar fi intors deja in Romania.Presa franceza mai spune ca au fost cooperanti in timpul interogatoriilor. Ei sunt acuzati de escrocherie in banda organizata, fals si uz de fals. ...citeste mai departe despre " Trei romani au escrocat statul francez cu 1,7 milioane de euro " pe Ziare.com