Trei romani au fost arestati in Irlanda intr-un caz de frauda bancara si clonare de carduri

Acestea au avut loc in cadrul unei anchete pentru prinderea unui grup de crima organizata din Romania , arata Highland Radio.Romanii sunt acuzati de diverse fraude, inclusiv clonarea de carduri, carduri de credite emise pe nume false, falsificarea unor acte, precum pasapoarte, sau achizitionarea de masini cu credite deschise sub identitati false. Astfel, in urma perchezitiilor, politistii au ridicat carduri false, carduri clonate si doua masini achizitionate in acest mod.Politia a transmis ca o mare parte din documentatia confiscata se refera la fraude realizate in Irlanda de Nord.