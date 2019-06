Trump a ajuns la Palatul Buckingham pentru a se intalni cu regina Elisabeta

Trump si sotia sa se afla la Palatul Buckingham pentru un pranz privat. Cei doi au calatorit in Marea Britanie la bordul Air Force One si au fost ulterior transportati la resedinta ambasadorului american din centrul Londrei, unde vor sta pe toata durata vizitei.O multime de oameni s-a adunat in fata Palatului Buckingham in asteptarea lui Trump, cel care a sosit alaturi de Melania la bordul elicopterului Marine One, la scurt timp dupa ora pranzului, transmite BBC.Dupa pranzul privat, Trump va face un tur al Westmnister Abbey si va participa la o intalnire cu printul Charles si ducesa de Cornwall la Clarence House.Mai tarziu, regina va gazdui un banchet la Palatul Buckingham, unde atat ea cat si Trump vor sustine discursuri.Citeste si Primarul Londrei: Donald Trump este ca un fascist al secolului 20Chiar inainte sa ajunga pe taram britanic, Trump a lansat un atac la adresa primarului Londrei, Sadiq Khan, ca raspuns la faptul ca acesta a criticat guvernul britanic pentru decizia de a-l primi intr-o vizita de stat pe presedintele american."Sadiq Khan, cel care a facut o treaba foarte slaba ca primar al Londrei, a fost obraznic fata de presedintele Statelor Unite, de departe cel mai important aliat al Regatului Unit", a scris Trump pe Twitter chiar inainte ca Air Force One sa aterizeze pe aeroportul Stansted, in apropiere de Londra."Este un ratat desavarsit care ar trebui sa se concentreze pe infractiunile din Londra, nu pe mine", a adaugat Trump.Khan a raspuns la scurt timp."Este vorba despre ceva mult mai serios decat insultele copilaresti care nu sunt demne de presedintele Statelor Unite. Sadiq reprezinta valorile progresiste ale Londrei si ale tarii noastre si a avertizat ca Donald Trump este un exemplu perfect al amenintarii extremei drepte din lume, cea care pune in pericol valori de baza care au definit democratiile noastre liberale de peste 70 de ani", a declarat un purtator de cuvant al primarului Londrei.De asemenea, un purtator de cuvant al guvernului britanic a confirmat ca nu va exista o intalnire formala bilaterala intre premierul britanic Theresa May si Trump. Cei doi se vor intalni la Downing Street alaturi de delegatiile lor.In legatura cu comentariile lui Trump cu privire la Brexit, purtatorul de cuvant a afirmat: "Ea (May) a lucrat cat de greu a putut ...citeste mai departe despre " Trump a ajuns la Palatul Buckingham pentru a se intalni cu regina Elisabeta " pe Ziare.com