Trump a analizat in mai multe randuri posibilitatea retragerii SUA din NATO

Oficiali de rang inalt de la Washington au declarat pentru cotidianul The New York Times ca in cursul anului 2018 Donald Trump a transmis la mai multe intalniri private ca ar vrea retragerea Statelor Unite din Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord ( NATO ).Fosti si actuali oficiali se tem ca Donald Trump ar putea reveni la aceasta amenintare in contextul in care este nemultumit ca tarile aliate nu aloca fondurile cerute pentru apararea comuna.In timpul summitului NATO din vara anului 2018, Donald Trump le-a spus membrilor echipei de securitate nationala ca nu vede sensul existentei Aliantei Nord-Atlantice. In acea perioada, secretarul Apararii, James Mattis, si consilierul pentru Securitate Nationala, John Bolton, au depus eforturi peentru a evita o astfel de situatie, care ar conduce la reducerea semnificativa a influentei Washingtonului in Europa si ar consolida pozitia Rusiei.In momentul de fata, intentia exprimata de mai multe ori de Donald Trump privind retragerea din NATO genereaza noi temeri in randul oficialilor americani, in contextul in care presedintele SUA insista pentru derularea in secret a intalnirilor cu omologul sau rus, Vladimir Putin Decizia de retragere a Statelor Unite din Alianta Nord-Atlantica, infiintata in anul 1949, "ar fi unul dintre cele mai daunatoare lucruri pentru interesele SUA pe care un presedinte american le-ar face", afirma Michele A. Flournoy, fost subsecretar al Apararii in timpul Administratiei Barack Obama "Ar distruge eforturi depuse de multe administratii americane, republicane si democrate, timp de 70 de ani, pentru crearea a ceea ce probabil este cea mai puternica si cea mai avantajoasa alianta din istorie. Si ar fi cel mai salbatic succes la care ar putea visa Vladimir Putin", a precizat Flournoy.Donald Trump a criticat in mai multe randuri aliati din cadrul NATO pentru ca nu aloca suficiente fonduri apararii comune.Citeste si:Trump, revoltat dupa ce Macron a propus o armata europeana: Foarte jignitor. Europa sa plateasca ce ii revine in cadrul NATOTrump respinge criticile: Tarile NATO vor plati miliarde de dolari doar datorita mie si intalnirea cu Putin a fost chiar si mai bunaNATO: Trump a trimis o scrisoare amenintatoare mai multor aliati, inaintea summit-ului de la Bruxelles ...citeste mai departe despre " Trump a analizat in mai multe randuri posibilitatea retragerii SUA din NATO " pe Ziare.com