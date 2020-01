Trump a cerut si NATO a acceptat sa se implice mai mult in procesul din Orientul Mijlociu: Ce presupune asta si cu ce implicatii pentru Romania? Interviu

"Lumea civilizata trebuie sa dea un semnal clar si unit regimului iranian: campania voastra de teroare, crime si haos nu va mai fi tolerata. Nu i se va permite sa continue. Astazi voi cere NATO sa se implice mult mai mult in procesul din Orientul Mijlociu", a declarat miercuri, la Casa Alba, presedintele american Donald Trump . Iar reactia aliantei nu a intarziat. In foarte scurt timp, secretarul general Jens Stoltenberg a anuntat ca NATO accepta solicitarea SUA de a contribui mai mult la stabilizarea Orientului Mijlociu.Ce presupune aceasta decizie, ce implicatii are pentru Romania si la ce evolutii ne putem astepta in continuare ne spune, intr-un interviu acordat Ziare.com, Hari Bucur-Marcu, doctor in stiinte militare, fost sef al Serviciului Strategii de Aparare la Statul Major General, direct implicat in relatia Armatei Romaniei cu NATO.Cum sa interpretam afirmatia ca "NATO va contribui mai mult la stabilizarea Orientului Mijlociu"? La ce sa ne asteptam in continuare?In primul rand, reactia secretarului general al NATO e de natura sa confirme faptul ca SUA au un cuvant greu de spus, fiind principalul contributor la alianta si principala putere militara. Sigur, in NATO deciziile se iau prin consens, dar daca vine cineva cu o propunere, cu o initiativa rezonabila, ea va trece prin consens.La ce sa ne asteptam? NATO are doar trei modalitati de a actiona, trei misiuni strategice. Una este apararea comuna. Daca la asta s-ar fi referit presedintele Trump, ar insemna ca unul din statele din aceasta regiune sa devina membru al NATO, lucru foarte putin probabil. Nu este imposibil, dar este foarte, foarte putin probabil.A doua misiune strategica a NATO este contributia la rezolvarea crizelor (crise management). Aici, intr-adevar, daca va exista o criza propriu-zisa, concreta, NATO ar putea sa aiba o misiune de rezolvare a acelei crize, asa cum a avut in Afganistan sau in Irak . Dar ar trebui sa existe o criza ca sa se intample asa ceva, adica sa existe niste parti clar identificate si o criza care nu ar putea fi rezolvata decat prin prezenta mil ...citeste mai departe despre " Trump a cerut si NATO a acceptat sa se implice mai mult in procesul din Orientul Mijlociu: Ce presupune asta si cu ce implicatii pentru Romania? Interviu " pe Ziare.com