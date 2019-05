Astfel, liderul de la Casa Alba a semnat un ordin executiv care interzice companiilor americane sa foloseasca echipamente de telecomunicatii care ar putea reprezenta riscuri de securitate nationala.Ordinul nu vizeaza o companie anume, insa se crede ca este indreptat impotriva Huawei, relateaza BBC.Potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba, ordinul emis de Trump are ca scop "protejarea Americii de adversarii straini care creeaza si exploateaza activ si din ce in ce mai mult vulnerabilitatile in infrastructura si serviciile de IT si comunicatii".In plus, ofera secretarului pentru Comert puterea de a "interzice tranzactiile care prezinta un risc inacceptabil pentru securitatea nationala".Decizia a fost bine primita de presedintele Comisiei Federale de Comunicatii, Ajit Pai, care a transmis ca a fost facut "un pas important pentru protejarea retelelor americane".Statele Unite au interzis deja agentiilor federale sa foloseasca echipamente de la Huawei, in timp ce secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a avertizat aliatii tarii sa nu mai foloseasca tehnologia gigantului.SUA sunt ingrijorate ca guvernul chinez ar putea accesa echipamentele americane de telecomunicatii conectate la retele in care dispozitive Huawei sunt, de asemenea, prezente. Australia , Noua Zeelanda si SUA au interzis deja echipamentele Huawei pentru viitoarele retele mobile de 5G, in timp ce Canada analizeaza daca produsele companiei prezinta o amenintare grava la adresa securitatii.Citeste si:Departamentul american al Justitiei a pus sub acuzare Huawei pentru furt de tehnologiePrima reactie a Huawei dupa ce a fost pusa sub acuzare in SUAFondatorul Huawei, despre acuzatiile de spionaj si tensiunile cu Washingtonul: SUA nu ne pot distruge!A.D. ...citeste mai departe despre " Trump a declarat stare de urgenta nationala pentru amenintarile IT: Iata ce interzice " pe Ziare.com