Trump a facut apel la nevroze si anxietati, dar America anului 2018 nu este Germania de acum o suta de ani Interviu

Americanii au votat in alegerile legislative partiale, in primul scrutin organizat dupa venirea lui Donald Trump la Casa Alba. Dupa numararea voturilor in mai multe state, Partidul Republican reuseste sa-si pastreze majoritatea in Senat, dar o pierde pe cea din Camera Reprezentantilor.Sa speram ca vom asista la o recentrare a universului politic, spune, pentru Ziare.com, politologul Vladimir Tismaneanu, intr-o analiza succinta, la cald, despre cum arata America dupa jumatatea de mandat al presedintelui Trump.Cum arata rezultatele alegerilor legislative partiale? Cum arata ele pentru democrati si cum pentru presedintele Donald Trump?Nu s-a produs acea cezura, acea ruptura prevestita de unii, nicio tabara nu a castigat decisiv. Dar lucrul cel mai semnificativ imi pare a fi recastigarea Camerei Reprezentantilor de catre Partidul Democrat. Plus rezultatele din Midwest, care arata ca, in zonele cu un grad mai inalt de educatie, demagogia lui Donald Trump a fost contra-productiva.Aceste rezultate modifica esential raporturile de putere?Sigur, Congresul nu va mai fi dominat de republicani trumpisti. Nu vor putea trece multe din initiativele legislative ale actulului presedinte si ale suporterilor sai.Xeonofobia populista se va intalni cu o mai viguroasa rezistenta.V-am intrebat ce inseamna pentru actorii politici aceste rezultate. Intrebarea importanta, insa, este cum arata America, dupa un scrutin in care democratii iau Camera, iar republicanii Senatul?S-au clarificat unele lucruri. Multi democrati sunt frustrati pentru ceea ce s-a intamplat in alegerile pentru Senat. Mie mi se pare ca spatiul politic s-a re-echilibrat cumva. Radicalizarea simbolizata de mitologiile salvationiste ale trumpismului este tot mai putin credibila.Sa speram ca vom asista la o recentrare a universului politic.Presa mainstream din SUA vorbea despre un val albastru si era mult mai optimista in privinta sanselor democratilor. A fost aceasta asteptare reala?Sincer, de cateva zile devenise clar ca Senatul se va mentine republican. Miza a fost Camera Reprezentantilor, iar acolo Trump a pierdut.Care anume credeti ca au fost mesajele-cheie, momentele importante care au dus la acest rezultat? Discursuril ...citeste mai departe despre " Trump a facut apel la nevroze si anxietati, dar America anului 2018 nu este Germania de acum o suta de ani Interviu " pe Ziare.com