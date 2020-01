Trump a facut ce n-au avut curaj nici Bush nici Obama. Care va fi pretul?

Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a dat ordinul ca generalul iranian sa fie ucis. "La ordinul presedintelui, armata americana a luat masuri defensive decisive pentru a proteja personalul american aflat in strainatate, ucigandu-l pe Qassem Soleimani", se arata intr-un comunicat al al Departamentului american al Apararii.Autoritatile americane au mai precizat ca generalul Soleimani a organizat atacurile din ultimele luni asupra bazelor coalitiei din Irak, inclusiv atacul recent asupra ambasadei SUA din Bagdad de saptamana aceasta.pic.twitter.com/VXeKiVzpTf- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020Trump a facut exact ce il sfatuia pe Obama sa nu faca... ba chiar mai multPostarea lui Trump a primit rapid sute de mii de aprecieri si zeci de mii de comentarii. Daca multi dintre sustinatorii sai l-au laudat pentru asasinarea generalului iranian, altii i-au atras atentia ca a facut exact ce il sfatuia pe fostul presedinte Obama sa nu faca."Nu-l lasati pe Obama sa joace cartea iraniana doar pentru a intra in razboi si pentru a fi reales. Aveti grija, republicani!", scria Trump pe Twitter in 2012.De asemenea, experti in Orientul Mijlociu arata ca asasinarea lui Qassem Soleimani, al doilea cel mai puternic om din Iran , a fost pana acum evitata tocmai de teama repercusiunilor.Israelul, dusmanul de zeci de ani al Iranului, a avut cel putin doua ocazii recent pentru a-l elimina pe Soleimani, dar nu a facut-o, neavand aprobarea SUA.De altfel, presedintii George W. Bush si Barack Obama s-au ferit sa recurga la aceasta solutie extrema, tocmai pentru a evita o escaladare a violentelor din Orientul Mijlociu, ce poate culmina cu un razboi deschis cu Iranul.Iata ca Donald Trump nu s-a ferit sa dea ordinul de asasinare, insa, asa cum comenta la cald un expert in securitate, era greu de gasit o tinta a carei eliminare sa provoace mai multe consecinte.pic.twitter.com/dhQ0tipIDF- Helen Kennedy (@HelenKennedy) January 3, 2020Trump porneste singur un razboi cu IranulNancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a precizat ca Trump a ordonat atacul fara a aprobarea Congresului SUA pentru o actiune impotriva Iranului."Administratia (Trump) a efectuat loviturile ...citeste mai departe despre " Trump a facut ce n-au avut curaj nici Bush nici Obama. Care va fi pretul? " pe Ziare.com