Trump a fost criticat dur in SUA, dupa prestatia de la summitul NATO: Ii este mai loial lui Putin decat aliatilor nostri

"Insultele fara rusine ale lui Donald Trump si denigrarea unuia dintre cei mai fermi aliati, Germania , sunt stanjenitoare", se afirma intr-o declaratie comuna a liderilor democrati din Camera Reprezentantilor si Senat, Nancy Pelosi si Chuck Schumer."Comportamentul sau din aceasta dimineata este un alt semnal, profund ingrijorator, ca presedintele este mai loial lui Vladimir Putin decat aliatilor nostri din NATO", au declarat cei doi, potrivit comunicatului."Presedintele trebuie sa-si aminteasca faptul ca, in calitate de comandant suprem (al armatei), datoria sa este de a apara poporul american de amenintari externe, si nu de a vinde democratia noastra lui Putin", au mai spus cei doi, mentionand ca Trump se va intalni cu Putin in cursul turneului sau european. ...citeste mai departe despre " Trump a fost criticat dur in SUA, dupa prestatia de la summitul NATO: Ii este mai loial lui Putin decat aliatilor nostri " pe Ziare.com