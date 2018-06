Trump a fost infrant in Congres: Esec rasunator al unei reforme republicane a imigratiei

Presedintele Donald Trump isi invitase sustinatorii in cursul diminetii sa aprobe acest "sever" text republican, recunoscand totodata ca este condamnat la un esec aproape sigur in Senat, unde democratii dispun de puterea de a-l bloca, informeaza AFP.Parlamentarii ar putea de acum sa propuna o lege strict centrata pe interzicerea definitiva a separarii familiilor de migranti, care ar urma sa aiba mai multe sanse sa treaca decat acest text care cuprinde puncte extrem de sensibile, precum o limitare a imigratiei legale.Dupa ce au amanat de doua ori acest vot saptamana trecuta, intrucat nu reunisera suficiente voturi in propria tabara, liderii republicani au inregistrat un esec rasunator: reforma a fost respinsa cu 301 voturi impotriva fata de 121 pentru.Niciun democrat nu a votat in favoarea reformei. Republicanii detin o majoritate confortabila de 235 de locuri in aceasta camera."Desi aceasta masura nu a trecut, lupta noastra pentru o reforma a imigrarii va continua", a scris un republican moderat din Camera, Mike Coffman, pe Twitter In virtutea unei politici a "tolerantei zero" fata de imigratia ilegala, instituita la inceputul lunii mai, peste 2.300 de minori au fost separati de parintii lor care trecusera ilegal frontiera americana.Fata de valul de indignare provocat pana si in tabara republicana de suferinta copiilor inlacrimati, Donald Trump a revenit in cele din urma asupra acestei masuri.Proiectul de lege respins miercuri urma sa rezolve problema acestor familii, dar si "bresele" sistemului de imigrare, potrivit republicanilor, incluzand "pilonii" ceruti de Donald Trump: finantarea zidului la frontiera cu Mexicul, o solutie pentru tinerii asa-numiti "Dreamers" - sositi fara acte in SUA pe cand erau copii - si o neta reducere a imigratiei legale."Republicanii din Camera Reprezentantilor ar trebui sa voteze severul, dar corectul proiect de lege asupra imigratiei numit Goodlatte II in timpul votului lor de dupa-amiaza, chiar daca democratii nu-l vor lasa sa treaca in Senat", a cerut Trump miercuri dimineata intr-un mesaj pe Twitter, scris cu majuscule."Acest vot va arata ca vrem frontiere puternice si securitate, in timp ce democratii vor f ...citeste mai departe despre " Trump a fost infrant in Congres: Esec rasunator al unei reforme republicane a imigratiei " pe Ziare.com