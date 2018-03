"Avem motive intemeiate sa credem ca o candidatura pe care am primit-o si care il vizeaza pe Trump a fost falsificata", a declarat pentru AFP directorul Institutului Nobel, Olav Njolstad.El a refuzat sa ofere mai multe detalii, lasand in sarcina politiei norvegiene sa faca lumina in acest caz.Ca in fiecare an, candidaturile la Premiul Nobel pentru Pace trebuie depuse pana la 31 ianuarie, numai anumite personalitati avand dreptul sa propuna un nume (parlamentari si ministri, fosti laureati, anumiti profesori universitari).Desi lista de candidaturi este tinuta secreta timp de cel putin 50 de ani, Institutul de Cercetari pentru Pace de la Oslo (PRIO) a transmis la inceputul lunii ca actualul lider de la Casa Alba se numara printre cei propusi.Laudat pentru "ideologia sa de pace prin forta", Trump, la fel ca anul trecut, ar fi fost propus de un american care nu a dorit sa isi dezvaluie public identitatea, considera PRIO, organizatie independenta de Comitetul Nobel, dar care urmareste indeaproape aceste chestiuni, tinand o evidenta a nominalizarilor anuntate public.Toate indiciile ar arata ca nominalizarea lui Trump ar fi fost facuta de o persoana vinovata de uzurpare de identitate pentru a-si putea conferi o aparenta legitimitate.Institutul Nobel a precizat ca in acest an a primit 329 de candidaturi, valide, la Nobelul pentru Pace, cei cinci membri ai comitetului care atribuie premiul putand la randul lor sa propuna nume in cadrul primei lor reuniuni anuale, care a avut loc luni.Numele castigatorului va fi anuntat la inceputul lunii octombrie. ...citeste mai departe despre " Trump a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace. Institutul a sesizat politia " pe Ziare.com