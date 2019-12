Trump a fost pus sub acuzare in procedura de demitere. Reactia presedintelui si ce urmeaza

Trump este cel de al treilea lider de la Casa Alba supus unei astfel de proceduri, noteaza AFP.Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, cu 230 de voturi pentru, 197 contra si o abtinere, potrivit unor linii strict partizane, capatul de acuzare "abuz de putere" impotriva miliardarul republican.Apoi, a adoptat si al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza.Aici au fost 229 de voturi pentru, 198 contra si o abtinere.Doar doi democrati au votat impotriva ambelor articole - Collin Peterson din Minnesota si Jeff Van Drew din New Jersey, care este asteptat sa schimbe paridul in scurt timp. Un al treilea, Jared Golden din Maine, a votat doar pentru una dintre acuzatii.Senatul va trebui sa organizeze procesul, probabil in ianuarie.Republicanii, majoritari in Camera superioara, nu si-au ascuns intentia de a-l achita pe Trump.In 1868, Andrew Johnson a fost pus sub acuzare, iar apoi Bill Clinton in 1998, dar ambii au fost achitati de Senat. Richard Nixon a demisionat inainte sa fie destituit, in 1974.Reactia lui TrumpPresedintele american a denuntat din Michigan "ura" democratilor din Congres, la scurt timp dupa punerea sa sub acuzare."In timp ce cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de invidie, ura si furie, si vedeti ce se intampla", a declarat el in cursul unui miting de campanie in orasul Battle Creek."Democratii incearca sa anuleze votul a zeci de milioane de americani", a adaugat el.Iisus a avut "mai multe drepturi"Iisus a avut "mai multe drepturi" in fata lui Pontiu Pilat decat Donald Trump in fata procedurii de destituire lansate de democrati impotriva presedintelui american, a afirmat un ales republican, provocand o vie controversa."Cand Iisus a fost acuzat in mod fals de tradare, Pontiu Pilat i-a dat lui Iisus ocazia sa faca fata acuzatorilor sai. In timpul acestui simulacru de proces, Pontiu Pilat i-a acordat lui Iisus mai multe drepturi decat i-au acordat democratii presedintelui in aceasta procedura", a spus Barry Loudermilk, congresman de Georgia, in cursul ...citeste mai departe despre " Trump a fost pus sub acuzare in procedura de demitere. Reactia presedintelui si ce urmeaza " pe Ziare.com