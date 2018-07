Trump a numit Uniunea Europeana inamic, iar Steve Bannon vrea s-o distruga, spre bucuria lui Putin. Va reusi?

"Bannon uraste UE . El spune ca este in principal un instrument pentru globalizare - nu este un instrument de imbunatatire a civilizatiei occidentale", a declarat Ben Shapiro, un fost scriitor de la Breitbart News care s-a despartit de Bannon anul trecut, fiind citat de Politico Magazine.Coordonatorul Breitbart News, o platforma de stiri si opinii care promoveaza miscarile politice conservatoare, este un sustinator al iliberalismului, pe care vrea sa-l raspandeasca pe scara larga in Uniunea Europeana pentru a crea tensiune ca, in final, constructia europeana sa se destrame.Intrebarea este in ce masura va reusi, dar si ce interese se afla in spatele acestei miscari?Steve Bannon i-a oferit actualului presedinte american intregul continut politic, de la discursuri pana la indicatii in ce priveste modul de a se pozitiona in fata unui eveniment sau al altuia.E adevarat ca exista opinii care sustin ca strategul american s-a considerat nedreptatit dupa castigarea alegerilor de catre Donald Trump. De aici a pornit si tensiunea cu presedintele si familia sa care, in final, a dus la indepartarea lui Bannon de la Casa Alba.Bannon l-a copiat pe Macron si a creat "Miscarea", cu sediul la BruxellesAceasta indepartare i-a provocat multa frustrare strategului politic din moment ce Breitbart News, platfoma pe care o coordoneaza, a devenit extrem de critica la adresa lui Donald Trump.Proiectul "Miscarea", The Movement, cum i-a zis Bannon, are legatura si cu liderul american pentru ca vrea sa-i demonstreze acestuia cum se creeaza o "miscare politica", una pe care a vrut s-o puna in practica in SUA, dar n-a fost lasat. Aceasta e doar o mica parte vizibila a planului care l-a adus pe Bannon in Europa Miscarea in sine este o fundatie cu sediul la Bruxelles, care copiaza formatiunea centrista lansata de Emmanuel Macron in Franta , En Marche, un partid nou care l-a adus pe acesta in pozitia de presedinte al Frantei, dar similitudinile sunt doar la nivel de forma, obiectivele politice sunt total diferite.Fundatia lui Steve Bannon va strange bani pe care ii va distribui formatiunilor populiste pentru a se promova in tarile in care activeaza."The Movement" isi doreste sa fie un "catalizator" al tuturor ...citeste mai departe despre " Trump a numit Uniunea Europeana inamic, iar Steve Bannon vrea s-o distruga, spre bucuria lui Putin. Va reusi? " pe Ziare.com