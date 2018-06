Trump a retras SUA din declaratia comuna a G7. A anuntat asta din avion, dupa ce l-a enervat ce a spus Trudeau

Presedintele american Donald Trump arunca astfel in aer eforturile G7 de a relaxa tensiunile comerciale, amenintand ca ar putea introduce tarife si pentru importurile de automobile, dupa cele pentru otel si aluminiu, transmite si Reuters.Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul.Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul celor sapte" (Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Franta Japonia ).Prim-ministrul Canadei, tara lovita ca si Europa si restul lumii de noile taxe vamale impuse de americani pentru otel si aluminiu, a spus ca aceste taxe sunt "o insulta". Ca si Uniunea Europeana, el a confirmat represalii in iulie."Canadienii sunt politicosi si rezonabili, dar nu ne vom lasa imbranciti", a declarat prim-ministrul.Cateva ore mai tarziu, deranjat de aceste cuvinte, Trump a scris pe Twitter , din Air Force one, ca a ordonat reprezentantilor sai sa retraga sigiliul american din comunicatul final.Based on Justin's false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018El l-a numit totodata pe Justin Trudeau o persoana "necinstita si slaba"... dupa ce a spus inainte ca relatiile bilaterale nu au fost niciodata mai bune in istoria celor doua tari.PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018In plus, Donald Trump a reinnoit amenintarea asupra tarifelor pentru masinile europene si straine importate de Statele Unite.Biroul lui Trudeau a reactionat la tweet-urile lui Trump."Ne concentram pe tot ceea ce am realizat la summit. Premierul nu a afirmat nimic din ceea ...citeste mai departe despre " Trump a retras SUA din declaratia comuna a G7. A anuntat asta din avion, dupa ce l-a enervat ce a spus Trudeau " pe Ziare.com