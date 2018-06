Posibilitatea unei intalniri dintre cei doi a aparut in timpul convorbirii telefonice dintre ei din aprilie.Vorbind in fata reporterilor la Casa Alba, Trump l-a atacat si pe fostul presedinte Barack Obama "Presedintele Obama a pierdut Crimeea, doar ca sa intelegeti. Vreau sa o spun clar ca sa se interpreteze corect. Presedintele Obama a pierdut Crimeea. Este vina lui. Pentru ca Putin nu l-a respectat pe presedintele Obama, nu ne-a respectat tara si nu a respectat Ucraina", a declarat Trump.De asemenea, Trump a reluat ideea ca Rusia ar trebui readmisa in G7."Cred ca este mai bine cu Rusia membra decat in afara. La fel ca in situatia cu Coreea de Nord si in general, este mai bine se te intelegi cu ei", a afirmat Trump.Citeste si Trump ar fi declarat ca regiunea Crimeea apartine Rusiei, pentru ca locuitorii vorbesc rusa ...citeste mai departe despre " Trump a spus ca este posibil sa se intalneasca cu Putin in aceasta vara " pe Ziare.com