Trump a trumpizat moneda prezidentiala: Si-a pus numele pe ea cu litere uriase si sloganul de campanie

Asa numita "challange coin" le este de regula oferita de presedinte eroilor sau altor soldati merituosi ai armatei americane ca o dovada de apreciere personala.In mod traditional, pe challenge-coin figura dezviza "E pluribus unum" (Din multi, unul), potrivit WashingtonPost.Aceasta expresie face referire la formarea poporului american din colonisti veniti din 13 state si la uniunea statala actuala. Expresia apare si pe Marele Sigiliu al Statelor Unite, inscrisa pe o panglica purtata in cioc de un vultur. Ca parte a aceleiasi compozitii, "E pluribus unum" apare pe bancnota de 1 dolar.Presedintele Trump a inlocuit deviza de pe moneda prezidentiala cu sloganul sau de campanie "Make America Great Again". De asemenea, a facut moneda mai stridenta, mai aurie si i-a adaugat o portiune la baza in care si-a trecut numele cu litere mai mari decat Barack Obama , George Bush si Bill Clinton.G.K.