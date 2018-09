Presedintele american nu a dat insa detalii."Din pacate, am constatat ca China incearca sa se amestece in viitoarele noastre alegeri din 2018", a declarat Trump, citat de Associated Press.Conducatori ai serviciilor americane de informatii au avertizat deja ca alte tari ar putea sa incerce sa copieze modul in care s-a amestecat Rusia in alegerile prezidentiale americane din 2016.Insa declaratiile lui Trump in Consiliul de Securitate par sa denunte faptul ca China se amesteca in alegeri chiar in prezent.Trump se declara convins ca Beijingul nu vrea ca el sau republicanii "sa invinga, pentru ca eu sunt presedintele care sfideaza prima oara China in comert". ...citeste mai departe despre " Trump acuza China de amestec in alegerile generale din noiembrie, din SUA " pe Ziare.com