Trump acuza China de interventie in alegerile din SUA. Casa Alba pluseaza si arata cu degetul Iranul si Coreea de Nord, pe langa Rusia

"Toti acesti idioti care se focalizeaza pe Rusia ar trebui sa inceapa sa priveasca intr-o alta directie, China", a scris sambata Trump pe Twitter intr-o serie de mesaje care denuntau cu vehementa "cenzura" unor voci conservatoare pe retelele de socializare.All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018Postarea a trecut in mare parte neobservata, pana cand consilierul de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a fost chestionat pe acest subiect duminica la postul de televiziune ABC si a acuzat la randul sau Beijingul, dar si Moscova, Teheranul si Phenianul ca incearca sa se amestece in procesul electoral american."Pot sa va spun cu certitudine ca este o amenintare suficienta pentru securitatea nationala a SUA - ingerinta Chinei, ingerinta Iranului, ingerinta Coreii de Nord - pentru ca noi sa luam masuri in incercarea de a o contracara", a declarat Bolton. "Prin urmare, este vorba de patru tari, de fapt (inclusiv Rusia - n.red.) ", a adaugat el.Presat sa ofere detalii privind modul in care aceste tari, in special China, ar incerca sa influenteze alegerile americane, Bolton a fost destul de vag."Nu vreau sa intru in (detaliile) a ceea ce am vazut sau nu. Insa pot sa va spun ca pentru alegerile legislative din 2018, cele patru tari sunt cele care ne ingrijoreaza", a spus el.De la inceputul lunii, Trump si-a inmultit atacurile impotriva anchetei procurorului special Robert Mueller privind ingerintele Moscovei in compania care l-a adus la Casa Alba, cerand chiar ministrului justitiei sa puna capat investigatiei.