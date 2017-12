"Prinsi cu mainile patate; sunt foarte dezamagit ca Administratia din China permite trimiterea petrolului in Coreea de Nord", a transmis Donald Trump joi seara prin Twitter "Daca aceste lucruri vor continua, nu va exista niciodata o solutie amiabila la problema nord-coreeana!", a atras atentia liderul de la Casa Alba.Un cotidian sud-coreean a relatat ca nave chineze au transferat petrol unor vase nord-coreene. Insa China a respins acuzatiile, dand asigurari ca nu a incalcat deloc embargoul impus de Natiunile Unite Coreei de Nord.Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017 ...citeste mai departe despre " Trump acuza China pe Twitter ca lucreaza cu regimul din Coreea de Nord: Prinsi cu mainile patate! " pe Ziare.com