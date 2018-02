Trump acuza FBI si Departamentul de Justitie de "politizarea" anchetelor in favoarea democratilor

"Responsabili de cel mai inalt rang si anchetatori din FBI si Departamentul Justitiei au politizat procesul sacru de investigare in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a scris Trump pe Twitter El apreciaza ca acest lucru "ar fi fost de neconceput in urma cu putin timp".The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2018Intr-un al doilea mesaj pe Twitter, Trump precizeaza care sunt acuzatiile."Voi ati incercat sa ascundeti faptul ca Hillary Clinton si Partidul Democrat au dat bani GPS Fusion sa creeze un dosar care a fost folosit de aliatii lor din administratia Obama sa convinga inselator o Curte, dupa cum se vede, sa spioneze echipa Trump", il citeaza el in acest mesaj pe presedintele Judicial Watc (JW), o fndatie conservatoare, Tom Fitton."You had Hillary Clinton and the Democratic Party try to hide the fact that they gave money to GPS Fusion to create a Dossier which was used by their allies in the Obama Administration to convince a Court misleadingly, by all accounts, to spy on the Trump Team." Tom Fitton, JW- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2018Trump este cel care i-a nominalizat atat pe actualul secretar al Justitiei Jeff Sessions, cat si pe actualul director al FBI Christopher Wray. Acesta din urma l-a inlocuit pe James Comey, concediat brusc de seful statului.Aceasta punere in discutie frontala a FBI - extrem de rara din partea unui presedinte al Statelor Unite - are loc in momentul in care Trump se pregateste sa autorizeze publicarea unei note confidentiale redactate de catre un ales republican controversat si care vizeaza in mod coplesitor FBI.Insa directorul FBI a anuntat in mod cat se poate de clar ca nu este in favoarea acestei publicari.Nota - fara precedent - a fost redactata de catre controversatul presedinte al Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor, Devin Nunes, in pofida avizului membrilor democrati ai Comisiei, pe baza unor informatii secrete.Obiectul notei sunt puneri sub ascultare de catre FBI a unui membru al echipei de ca ...citeste mai departe despre " Trump acuza FBI si Departamentul de Justitie de "politizarea" anchetelor in favoarea democratilor " pe Ziare.com