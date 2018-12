Trump, acuzat de democrati ca a aruncat SUA "in haos", in ajun de Craciun

Republicanii si democratii dau vina unii pe altii, de la miezul noptii de vineri spre sambata, pentru impasul bugetar sau "shutdown"-ul care a provocat inchiderea partiala a administratiilor.Motivul blocajului este finantarea zidului la frontiera cu Mexicul, pe care Donald Trump il tot promite din campania sa prezidentiala, in 2016, si caruia democratii i se opun aprig."Este Ajunul Craciunului, iar presedintele Trump arunca tara in haos", au acuzat luni Nancy Pelosi, conducatoarea democratilor in Camera Reprezentantilor, si Chuck Schumer, omologul sau in Senat."Bursa scade in timp ce presedintele poarta un razboi personal impotriva rezervei federale, imediat dupa ce l-a destituit pe secretarul sau al Apararii", acuza cei doi intr-un comunicat comun.Presedintele Trump a confirmat luni seara ca nu s-a schimbat nimic, deocamdata, cu privire la paralizia partiala a administratiilor federale."Nimic nou cu privire la shutdown. Noi avem nevoie de mai multa securitate la frontiera", a declarat el la Casa Alba."Suntem deja pe cale sa construim si sa renovam mai multi kilometri de zid, dintre care unii sunt terminati. Democratii trebuie sa puna capat shutdownului si sa acorde finantarea!", a cerut Trump anterior pe Twitter Trump a decis, din cauza "shutdown"-ului, sa ramana la Washington, in loc sa petreaca sarbatorile, asa cum prevazuse, la resedinta sa insorita din Florida, publicand o adevarata avalansa de tweeturi pentru a-si justifica politica.In contextul in care incertitudinea planeaza asupra perspectivelor cresterii primei economii a lumii, iar Wall Street a inregistrat deprecieri luni, el a atacat Banca centrala americana (Fed) - "singura problema" a economiei Statelor Unite in opinia sa.The only problem our economy has is the Fed. They don't have a feel for the Market, they don't understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can't score because he has no touch - he can't putt!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 December 2018Presedintele a evocat, de asemenea, plecarea secretarului sau al Apararii, generalul Jim Mat ...citeste mai departe despre " Trump, acuzat de democrati ca a aruncat SUA "in haos", in ajun de Craciun " pe Ziare.com