Trump admite in premiera ca fiul lui s-a intalnit cu o avocata rusa in campania prezidentiala

Intr-un mesaj pe Twitter , Trump face referire la tinta lui favorita, "presa stirilor false": "'Fake News' relateaza, o inventie pura, ca sunt ingrijorat in legatura cu intalnirea pe care minunatul meu fiu, Donald, a avut-o la Trump Tower" in iunie 2016."A fost o intalnire pentru a obtine informatii despre un adversar, este total legala si asta se intampla tot timpul in politica - Si (intalnirea - n.red.) nu a avut niciun rezultat. Nu stiam nimic despre asta", a mai spus el.Este pentru prima data cand presedintele mentioneaza clar scopul reuniunii, relateaza AFP.Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018Donald Trump a pretins intotdeauna ca nu stie nimic despre aceasta intalnire, care s-a dovedit insa ca a existat si pentru care Donald Trump Jr. a fost audiat in fata Congresului.La 9 iunie 2016, Donald Trump Jr. si Jared Kushner, ginerele presedintelui, au avut o intrevedere in Trump Tower, la New York, cu o avocata rusa, Natalia Veselnitkaia, despre care credeau ca este un emisar al guvernului rus capabil sa furnizeze informatii despre Hillary Clinton, adversara democrata a lui Donald Trump.Avocata a negat ulterior ca ar fi avut legaturi cu Kremlinul.La reuniune a participat si directorul de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort. Acesta este in prezent judecat pentru spalare de bani, frauda fiscala si bancara si lobbying ilegal.El este inculpat in special pentru nedeclararea unor venituri de 75 de milioane de dolari obtinute din activitati de lobbying si consultanta pentru guverne straine, inclusiv pentru fostul presedinte prorus al Ucrainei, Viktor Ianukovici. ...citeste mai departe despre " Trump admite in premiera ca fiul lui s-a intalnit cu o avocata rusa in campania prezidentiala " pe Ziare.com