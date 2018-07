"Avem o relatie foarte, foarte buna cu cancelarul, avem o relatie extraordinara cu Germania", a declarat Trump in timpul unei conferinte de presa comuna cu cancelarul german Angela Merkel de la Bruxelles, adaugand ca au avut o intalnire foarte buna in care au discutat despre expansiunea militara si piata de schimb.Trump declarase initial, inaintea summit-ului NATO , ca Germania este "controlata total de Rusia", adaugand ca el considera ca "este foarte trist ca Germania are un acord masiv cu Rusia privind retelele de gaze si petrol, atunci cand ar trebui sa se protejeze de Rusia".Presedintele american facea referire la controversatul gazoduct Nord Stream 2.De asemenea, Trump a laudat-o pe Merkel pentru "succesul ei extraordinar" si a prezis o crestere a pietei de schimb."Aveti un succes extraordinar si va felicit. Un succes extraordinar. Cred ca piata de schimb va creste si multe alte lucruri vor creste dar vom vedea ce se va intampla in urmatoarele luni", a declarat Trump. ...citeste mai departe despre " Trump afirma ca SUA au o relatie "extraordinara" cu Merkel, la cateva ore dupa ce a spus ca Germania e "controlata total de Rusia" " pe Ziare.com