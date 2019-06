Trump afirma ca un conflict cu Iranul "nu va dura foarte mult" si nu va implica efective terestre

Intrebat despre riscurile unui conflict militar intre Statele Unite si Iran , Donald Trump a declarat: "Sper ca nu va fi cazul, dar noi avem o pozitie foarte puternica daca se ajunge la asa ceva"."Dar nu vorbim de trupe trimise la sol. Eu spun doar ca daca se intampla asa ceva, nu va dura foarte mult", a precizat Donald Trump in cursul unui interviu acordat postului Fox Business Network.Donald Trump a denuntat marti reactia "ofensatoare" a Administratiei de la Teheran la propunerile sale de negocieri, avertizand ca zone din Iran vor fi distruse in cazul unui eventual razboi."Acest minunat popor iranian sufera, si fara niciun motiv. Conducerea Iranului consuma toti banii pentru terorism, foarte putini pentru altceva. Statele Unite nu uita ca Iranul a folosit dispozitive explozive artizanale si proiectile cu penetrare puternica (bombe), care au ucis 2.000 de americani si au ranit multi altii", a declarat Donald Trump marti prin Twitter "Comunicatul foarte ignorant si foarte ofensator transmis astazi de Iran arata doar ca ei nu inteleg realitatea. Orice atac al Iranului asupra oricarui obiectiv american va fi urmat de o forta majora si coplesitoare. In unele zone, va insemna stergere totala. Nu mai este vorba de stilul John Kerry si Barack Obama !", a adaugat Donald Trump, referindu-se la fostul secretar de Stat si fostul presedinte al SUA.Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a condamnat marti noile sanctiuni impuse de Administratia Donald Trump, catalogandu-le drept "revoltatoare si idioate". "Actiunile Casei Albe arata un retard mental", a afirmat Hassan Rohani, atragand atentia ca "rabdarea strategica" a Iranului nu trebuie confundata cu teama. "Spuneti ca vreti sa purtati discutii cu noi. Dar, in acelasi timp, spuneti ca vreti sa ne boicotati si sa impuneti sanctiuni impotriva ministrului nostru de Externe, deci mintiti", a acuzat liderul iranian.Iranul a doborat saptamana trecuta o drona militara a Statelor Unite. Gardienii Revolutiei din Iran au comunicat ca drona ar fi patruns in spatiul aerian iranian, dar Comandamentul Central din SUA (CENTCOM) sustine ca aparatul de zbor se afla in spatiul aerian international, deasupra Stramtorii Hormuz. Ulterior, Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat ca drona militara a Sta ...citeste mai departe despre " Trump afirma ca un conflict cu Iranul "nu va dura foarte mult" si nu va implica efective terestre " pe Ziare.com